Київ різко змінює правила життя міста через загрозу нових атак

Рада оборони Києва ухвалила низку рішень щодо роботи міста на тлі погіршення безпекової ситуації. Зміни стосуватимуться комендантської години, громадського транспорту, метро, руху мостами та проведення масових заходів, інформує кореспондент ForUA.

У Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години та внесуть низку змін у роботу громадського транспорту. Відповідні рішення 7 вересня ухвалила Рада оборони Києва через погіршення безпекової ситуації в столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За рішенням уряду, комендантська година у столиці триватиме з 01:00 до 05:00. Новий режим почне діяти з 00:00 10 вересня.

У зв’язку зі скороченням комендантської години на одну годину буде продовжено графік роботи міського громадського транспорту.

Водночас режим роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.

Окремо Кличко нагадав, що з 3 вересня під час комендантської години дозволено транзитний рух великогабаритного транспорту через Київ.

Через затримки потягів у нічний час місто також організує чотири автобусні маршрути для перевезення пасажирів від центрального залізничного вокзалу під час комендантської години.

Зміни стосуватимуться і роботи метро під час різних рівнів загрози.

За жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи сполучення між правим і лівим берегами Дніпра.

У разі встановлення червоного рівня загрози зелена лінія працюватиме на двох окремих ділянках: між станціями «Сирець» та «Видубичі», а також між станціями «Славутич» та «Червоний хутір».

Святошинсько-Броварська, або червона, лінія метро й надалі працюватиме в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою від станції «Академмістечко» до «Арсенальної».

Наземний громадський транспорт, за словами мера, курсуватиме без обмежень. Також продовжить роботу додатковий автобусний маршрут, який дублює червону лінію метро. Він курсуватиме від станції «Палац спорту» через «Арсенальну» до станції «Лісова».

Зміниться і порядок руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.

Рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення тривоги та ще на 30 хвилин після її відбою.

Під час повітряної тривоги буде закритий заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука.

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст працюватимуть без змін.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та на 30 хвилин після її відбою. Крім того, там змінять організацію дорожнього руху та запровадять реверсний рух.

На тлі погіршення безпекової ситуації в столиці також тимчасово заборонять проведення розважальних і фізкультурно-спортивних заходів просто неба, а також у спорудах, де відсутні укриття.

Сповіщення про різні рівні загроз уже доступні в міському мобільному застосунку «Київ Цифровий».

При жовтому рівні небезпеки суб’єкти господарювання різних форм власності зможуть продовжувати роботу відповідно до рішень уряду. Місто також забезпечуватиме надання необхідних послуг киянам. Зокрема, працюватимуть ЦНАПи та установи, які надають соціальні послуги.

Заклади освіти та медицини продовжать роботу відповідно до раніше визначених протоколів безпеки.

Усі зазначені зміни набудуть чинності в Києві з 00:00 10 вересня. Міська влада проводить необхідні організаційні заходи для їхнього впровадження.