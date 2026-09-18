Біатлон: РФ та Білорусь залишаються під санкціями - рішення Конгресу IBU

Членство Росії та Білорусі у міжнародному біатлоні залишиться призупиненим. Про це повідомляє Федерація біатлону України в соціальних мережах.

У п'ятницю, 18 вересня, під час зібрання Конгресу Міжнародноїго союзу біатлоністів (IBU) було проведено голосування щодо низки важливих рішень. Серед них був й статус Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні.

У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав документи до IBU, в яких намагався переконати організацію у виконанні умов для відновлення членства, серед яких дистанціювання від війни в Україні. Втім Виконавча рада IBU встановила, що вимоги щодо відновлення у правах Росією не були виконані.

Відтак Росія та Білорусь залишаться поза міжнародними біатлонними змаганнями й у сезоні 2026/27. Відсторонення представників цих країн триває з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як інформує «Суспільне Спорт», попри те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив рекомендації щодо зняття санцій з російських атлетів у біатлоні вони залишаться чинними. Російські та білоруські біатлоністи не зможуть брати участь в Кубку світу та Кубку IBU, а також на Олімпійських іграх.