Уряд запровадив спецрежим уздовж кордону з РФ та Білоруссю

Уряд запровадив спеціальний режим у кілометровій смузі уздовж кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ зазначили, що 17 серпня 2026 року уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України № 1049 «Про внесення змін до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147».

Наразі вона вже набула чинності, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм.

«Постанова була розроблена на виконання завдання, визначеного керівництвом держави. Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 кілометр уздовж лінії державного кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь установлюється спеціальний прикордонний режим», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ підкреслили, що зазначене обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань пов’язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючою збройної агресії Росії проти України та можливого використання території Білорусі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності та створення умов для загроз національним інтересам України.

«Окремо наголосимо, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану», - зазначили в ДПСУ.

Крім цього, запропоновані обмеження, спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України.

У межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов’язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

При цьому встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.

Раніше ForUA повідомляв, що, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко поінформував, що на території Білорусі розміщено підрозділи 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік».