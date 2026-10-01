Естонія помстилася Росії за Україну

Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна та шукає нові маршрути для перевезення свого зерна, але Естонія такого маршруту не надасть.

"Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон", - написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Країни Балтії разом працюють над тим, щоб їхні порти не стали транзитним маршрутом для Росії.

"Росія не може вести агресивну війну й очікувати, що ми допоможемо їй підтримувати торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй ведення агресії", – наголосив дипломат.

Російські експортери почали перенаправляти постачання зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ.

Фото: ukragroconsult.com.