Білорусь стягнула війська до Сувальського коридору

Білорусь проводить командно-штабні навчання поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Частина маневрів відбувається неподалік Сувальського коридору — стратегічно важливої ділянки між Польщею та Литвою, яка сполучає країни Балтії з іншою територією НАТО.

Навчання Західного оперативного командування триватимуть до 18 вересня. Ними керує начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі Павло Муравейко. За інформацією білоруського Міноборони, у маневрах беруть участь, зокрема, механізовані та танкові підрозділи. Військові відпрацьовують прикриття державного кордону, дії в умовах воєнного стану, протидію диверсійним групам, а також відбиття атак безпілотників і легкої авіації.

Сувальський коридор — це приблизно 104-кілометрова ділянка польсько-литовського кордону. Вона має важливе стратегічне значення для країн Балтії, оскільки з'єднує їх із рештою території НАТО. Водночас коридор розташований між Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Муравейко заявив, що білоруські військові не готуються до наступальних дій. Він назвав припущення про можливу підготовку нападу на сусідні країни безпідставними. У білоруському Міноборони також заявили, що кількість військовослужбовців і озброєння, залучених до навчань, не перевищує порогових показників, визначених Віденським документом 2011 року.

Як повідомляло раніше ForUa, масштабні перевірки готовності білоруських військ, які проводить режим Олександра Лукашенка, можуть бути пов'язані не лише з оцінкою бойової підготовки, а й із підготовкою до можливих внутрішніх заворушень.