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Війна

Окупанти просунулися на Костянтинівському напрямку

Окупанти просунулися на Костянтинівському напрямку

Російські війська мають нове просування на Костянтинівському напрямку в Донецькій області. Ворог зміг покращити свої позиції поблизу одразу двох населених пунктів, повідомили аналітики українського моніторингового проєкту DeepState.

Згідно з оприлюдненою інформацією, російські війська просунулися поблизу Миколаївки Костянтинівської громади. Населений пункт розташований на північний схід від Костянтинівки — у напрямку Часового Яру.

Ще одна ділянка просування російських сил — район Довгої Балки. Це селище входить до складу Іллінівської сільської громади Краматорського району. Воно розташоване на південний захід від Костянтинівки та приблизно за 27 кілометрів від Краматорська.

Таким чином, зафіксовані зміни стосуються двох різних ділянок Костянтинівського напрямку. Російські війська продовжують намагатися тиснути на українські позиції та розширювати зону свого контролю навколо важливого міста.

Костянтинівський напрямок залишається одним із ключових на Донеччині, оскільки Костянтинівка має важливе значення для української оборони та логістики в регіоні.

Як повідомляло раніше ForUa, в Офісі Президента назвали найреалістичніший сценарій завершення війни.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУДонеччинафронтпросування ворога
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