ООН зафіксувала різке зростання жертв серед цивільних українців

В Україні за перші вісім місяців 2026 року загинули або були поранені щонайменше 15 280 цивільних осіб. Про це повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк. За його словами, у середньому щотижня в Україні гинули або отримували поранення понад 400 цивільних. Це на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

В Управлінні ООН з прав людини зазначили, що зростання кількості жертв відбувається на тлі посилення російських атак на цивільну інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про удари по школах, медичних закладах, житлових будинках, залізниці та магазинах.

Окремо в ООН повідомили, що російські керовані авіабомби протягом перших восьми місяців року вбили або поранили майже 2 500 цивільних на прифронтових територіях. Це на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Турк назвав ситуацію в Україні «катастрофою у сфері прав людини» та закликав держави, які мають вплив на Росію, докласти зусиль для припинення війни. За його словами, зростання російських атак на енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти створює додаткові ризики для населення напередодні зимового періоду.

Водночас Верховний комісар наголосив на необхідності відповідальності за порушення прав людини. За даними ООН, із 1 004 підтверджених випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною, щодо цивільних та військовополонених у період із лютого 2022 року до липня 2026 року, 89% були приписані російським військам.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав заклик Верховного комісара до притягнення винних до відповідальності. Він наголосив, що заклики держав, які мають вплив на Росію, мають бути реалізовані на практиці.

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