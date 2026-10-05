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Столиця

Через проблеми з мостами у столиці курсуватиме більше поїздів

Через проблеми з мостами у столиці курсуватиме більше поїздів

У Києві з 5 до 9 жовтня курсуватимуть 18 додаткових рейсів Kyiv City Express між правим і лівим берегами Дніпра. Рішення ухвалили, щоб полегшити пересування містом в умовах ускладненого руху через столичні мости, повідомила «Укрзалізниця».

Додаткові шатли курсуватимуть за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі у години найбільшого пасажиропотоку. Вранці вони працюватимуть з 06:00 до 09:00, а ввечері — з 16:00 до 21:00. Поїзди також зупинятимуться на станції Березняки.

Для посадки та висадки пасажирів визначили окремі колії. На станції Видубичі поїзди прийматимуть пасажирів із третьої колії, а на Дарниці — з першої або другої. Пасажирів закликали стежити за оголошеннями на станціях.

Окрім додаткових шатлів Kyiv City Express, для поїздок між правим і лівим берегами можна скористатися приміськими та регіональними поїздами, які прямують у напрямку Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича. Ці поїзди також зупиняються на Видубичах і Дарниці, а приміські — додатково на Березняках.

Таким чином, у години пік з урахуванням регулярних рейсів Kyiv City Express та додаткових поїздів між двома берегами Дніпра курсуватиме до шести рейсів на годину.

Квитки можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», а маршрут поїздки — спланувати на офіційному сайті Kyiv City Express.

Як повідомляло раніше ForUa, російський дрон знову атакував Південний міст у Києві.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КиївмаршрутиKyiv City Expressдодаткові рейси
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