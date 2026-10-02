Християнський корпус і БФ молодіжної ініціативи «Надія» відкрили спортивно-реабілітаційний центр для ветеранів

1 жовтня, у День захисників і захисниць України та День ветерана, у Броварах на Київщині відкрили спортивно-реабілітаційний центр Християнського корпусу. Його створили спільно з Українською спілкою ветеранів за підтримки Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія».

На відкриття завітали командир Християнського корпусу Олексій Середюк, керівник Української спілки ветеранів Вадим Романенко, Герой України Владислав Стоцький, президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк, амбасадор фонду, піаніст і композитор Євген Хмара, президентка FFU (USA) Олена Ніколаєнко, партнер і меценат Андрій Бойко, військові, підприємці та благодійники.

Християнський корпус об’єднує бойові підрозділи Головного управління розвідки та разом із партнерами розвиває програми допомоги пораненим і ветеранам. Відкриття спортивно-реабілітаційного центру в Броварах стало одним із результатів цієї роботи.

«Наша відповідальність за побратимів не закінчується після їхнього повернення з фронту. Ми маємо бути поруч під час лікування та відновлення. Наші цінності — віра, братерство та служіння Україні — підкріплені конкретними діями», — командир Християнського корпусу Олексій Середюк.

У новому центрі ветерани зможуть регулярно тренуватися, проходити реабілітацію та працювати з фахівцями.



«Важливо, щоб ветеран отримував допомогу відповідно до своїх потреб і мав можливість регулярно займатися з фахівцями. Тут ми створюємо умови для такої роботи — щоб людина поступово відновлювала сили, бачила результат і відчувала підтримку», — Вадим Романенко.

На значенні підтримки побратимів наголосив і Герой України, офіцер Національної гвардії України, воїн батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» Владислав Стоцький.



«Війна залишає два види поранень: одні — фізичні, інші — у душі та серці. Такі центри допомагають бійцям відновитися фізично, стати на ноги й водночас отримати моральну підтримку від побратимів, реабілітологів та інших фахівців», — Владислав Стоцький.



Під час відкриття двом ветеранам передали триколісні електроскутери в межах програми «Скутери для Героїв», яку спільно реалізують Християнський корпус і фонд «Надія». Уже понад 250 ветеранів, які втратили кінцівки внаслідок бойових поранень, отримали завдяки програмі електротранспорт. Цього разу скутери отримали Григорій Андрушко, ветеран 206-го окремого батальйону територіальної оборони, поранений на Херсонському напрямку, та Максим Тернавський, ветеран 15-ї бригади оперативного призначення «Кара-Даг», який отримав поранення поблизу Малої Токмачки.



«Наша команда на чолі з головою наглядової ради фонду Валерієм Дубілем здійснила близько 450 місій із допомогою на фронт. Залишаємося поруч із захисниками й після поранень — на етапах лікування, протезування та реабілітації. Разом із Християнським корпусом продовжимо цю роботу», — президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк.



Під час відкриття Християнський корпус і БФ молодіжної ініціативи «Надія» підписали меморандум про співпрацю з Українською спілкою ветеранів, яка об’єднує понад 300 ветеранів. Документ закріплює спільну роботу з розвитку центру та підтримки українських захисників.