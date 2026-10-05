Україна вивела з ладу понад половину російської нафтопереробки

Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Такі удари завдають суттєвої шкоди воєнно-економічному потенціалу країни-агресора. Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками оцінки наслідків нещодавніх далекобійних атак, проведеної аналітиками Генерального штабу, Міноборони та розвідки.

За даними відомства, ураження понад половини російських нафтопереробних потужностей стало результатом системної кампанії зі зниження можливостей РФ забезпечувати свою воєнну машину паливом.

Останнім часом під українські удари потрапили, зокрема, Московський, Ярославський та Пермський нафтопереробні заводи, КИНЕФ, Усть-Луга, Ільський, Саратовський і Сизранський НПЗ.

У Міноборони наголосили, що пошкодження нафтової інфраструктури безпосередньо впливає на здатність Росії забезпечувати паливом свої війська та підтримувати агресію проти України. «51% уражених нафтопереробних потужностей — суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ», — заявили у відомстві.

Там також зазначили, що ефект від українських операцій накопичується. Одним із ключових напрямів залишаються далекобійні ударні безпілотники, здатні уражати об'єкти в глибині території Росії.

За даними Міноборони, цього року виробництво та закупівлі таких дронів зросли втричі. Україна планує й надалі нарощувати спроможності для завдання далекобійних ударів.

Водночас Росія продовжує атакувати українські міста та критичну інфраструктуру. У відповідь Україна посилює удари по об'єктах нафтової галузі РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, Київ відповів на заклики Трампа новими нафтовими ударами.