У Києві вже працюють автоматичні турелі: жителів попередили про небезпеку

Жителів Києва закликали під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Радник президента з технологічних питань Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, що це пов’язано, зокрема, з роботою автоматичних турелей, які використовують для боротьби з ударними дронами.

За словами Бескрестнова, у столиці вже встановили 12 автоматичних турелей. Такі установки планують розміщувати й надалі. Він зазначив, що турелі є українською розробкою та призначені для знищення «Шахедів» за допомогою кулеметів, роботою яких керує система штучного інтелекту. Варто зазначити, що турелі — це інноваційне українське рішення, яке збиває «Шахеди» за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту.

Водночас під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили в ціль. Згодом вони падають на землю, тому перебування біля вікон у цей момент може бути небезпечним. «Під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон», — наголосив Бескрестнов.

Окремо він розповів про можливу наявність у Києві mesh-ретрансляторів, які можуть використовуватися для коригування польоту ударних дронів. За його словами, такі пристрої мають компактні розміри та можуть бути розміщені, зокрема, у приватному будинку, автомобілі або навіть валізі.

Бескрестнов продемонстрував два варіанти mesh-модемів — потужністю кілька ват і кілька десятків ват. Для роботи такого пристрою, за його словами, потрібні живлення та доступ до інтернету, після чого він може забезпечувати канал зв’язку з безпілотниками.

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