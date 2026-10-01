У Запоріжжі затримали кілерів фсб

Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли серії замовних убивств у Запоріжжі.

За результатами дій на випередження затримано двох агентів фсб, які намагалися ліквідувати 4-х військових ЗСУ, повідомляє СБУ.

Спецоперація із викриття російських агентів відбувалася за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада.



фсб рф планувала ліквідувати українських воїнів, заманивши їх нібито на «побачення» з жінками. Для цього російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств. Вони мали організувати для кожного українського воїна окрему «зустріч».



Потім на місці «побачення» на військовослужбовців ЗСУ мали чекати кілери фсб рф.



За задумом ворога, один із агентів мав напасти на українських воїнів із мисливським ножем, а інший - повинен був знімати процес на камеру телефону для «звіту».



Співробітники контррозвідки СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентів в обласному центрі «на гарячому», коли вони шукали локацію для засідки.



Завдання фсб виконували двоє завербованих місцевих жителів віком 18 та 19 років. У поле зору російської спецслужби вони потрапили, коли шукали «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.



Після вербування фігуранти спочатку виконали «тестову» місію: відстежили автомобіль українських захисників і підпалили його.



Після цього рашисти поставили агентам нове завдання – провести серію замовних убивств. Фігуранти почали пошук «придатних» для нападу місць, де було б легко організувати засідку. Серед пріоритетних локацій, які вивчали зловмисники, були околиці міста та гаражні кооперативи.



За завданням рф кілери придбали мисливський ніж, змінний одяг та гумові рукавиці. Після першого вбивства фігуранти планували позбутися цих речей, а потім придбати новий «комплект» для нових замахів.



Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами їхніх контактів з фсб. Крім того, у них виявлено холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.