У Повітряних силах розповіли, як РФ удосконалює дрони

Рашисти збільшують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках і використовують у них високоякісні матеріали.

"Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер. Тобто, камери знаходять все більш дорогі, більш якісні, що дозволяє противнику деталізовано проглядати ситуацію на землі і застосовувати цей БПЛА для тієї чи іншої цілі" - сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що у цьому контексті можливим є комплексне застосування одного БПЛА і як розвідника, і як ударного дрона, і як дрона-ретранслятора, який буде передавати інформацію ланцюжком, повідомляє "Укрінформ" .

"Тому вони і летять один за одним та можуть бути пов'язані mesh-мережею і таким чином вона може доходити до оператора", – пояснив речник.

Відповідаючи на запитання про роботу ретрансляторів на території Білорусі та наведення росіянами реактивних "Шахедів", він повідомив, що противник уже заявляв про готовність своєї супутникової мережі.

"І використання mesh-мереж, дійсно, присутнє. Звісно, це доволі небезпечно", – сказав Ігнат.

Наразі немає інформації, чи використовують росіяни вежі.

"Але ми бачимо часто уздовж українсько-білоруського кордону, коли ланцюжком, один за одним, дрони долають великі відстані. й тому виключати нічого не можна. Тут уже потрібно питати у нашої розвідки, є такі факти чи ні", - сказав він.

Фото: "Укрінформ".