Мобілізація за новими правилами: що зміниться вже восени

В Україні восени 2026 року можуть розпочати новий етап реформи системи мобілізації та комплектування Сил оборони. Серед змін, які обговорюються, — нові формати контрактів, відстрочка після завершення служби, цифровізація процедур та перегляд функцій територіальних центрів комплектування.

Перший етап реформи стартував у червні 2026 року. Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт мотиваційних контрактів, розрахований до червня 2028 року.

Нові контракти передбачають різну тривалість служби — від шести до 24 місяців залежно від умов. Для військовослужбовців, які вже перебувають на службі, зокрема передбачені 10-місячний піхотно-штурмовий та 24-місячний бойовий або базовий контракти.

Однією з ключових новацій стало право військовослужбовця після завершення такого контракту звільнитися та отримати відстрочку від мобілізації. Її тривалість залежить від умов служби та попереднього військового досвіду.

Наступний етап реформи має стосуватися безпосередньо мобілізації та рекрутингу. Серед напрямів, які розглядають, — подальша цифровізація процесів, розвиток рекрутингових програм, вдосконалення контрактної служби та зміна функцій ТЦК.

Після зміни керівництва Міністерства оборони частину підготовлених раніше рішень повернули на додаткове погодження. Через це остаточна модель реформування системи комплектування поки не сформована.

Окремо обговорюється майбутня роль територіальних центрів комплектування. Можливий перерозподіл їхніх повноважень і зміна системи управління, однак конкретної затвердженої моделі наразі немає.

Водночас частина нових механізмів уже працює. Зокрема, запроваджуються цифрові інструменти, розвивається рекрутинг та діють нові формати контрактної служби.

Ще одним питанням залишається вік мобілізації. У серпні секретар парламентського комітету Роман Костенко повідомляв, що Генеральний штаб обговорює можливість окремого підходу до призову громадян старше 50 або 55 років.

Водночас можуть передбачити винятки для військовозобов’язаних із дефіцитними або особливо потрібними для Сил оборони спеціальностями.

Наразі остаточного рішення щодо зміни вікових правил мобілізації немає. Уже запроваджені зміни стосуються передусім контрактної служби: передбачені строки від шести до 24 місяців, а після завершення окремих контрактів військовослужбовці можуть отримати відстрочку.

Як повідомляло раніше ForUa, мобілізація від 18 років набирає обертів: хто може отримати повістку.