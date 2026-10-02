У Харкові після удару трьома КАБами загинули двоє людей, постраждала 31 людина

Російські війська вдень 2 жовтня завдали ударів трьома керованими авіаційними бомбами по приватному сектору Харкова. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, кількість постраждалих зросла до 31.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Російські КАБи влучили у приватний сектор у Слобідському та Немишлянському районах міста. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі.

Серед 31 постраждалого – двоє дітей. Один із поранених, 48-річний чоловік, перебуває в операційній. Постраждалим надають медичну допомогу.

На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Напередодні, протягом 1 жовтня, російські війська також обстрілювали Харків та 13 населених пунктів області. За даними ОВА, внаслідок цих ударів постраждали шестеро людей, серед них дитина. Пошкоджень зазнали автомобілі, магазин, електромережі, приватні будинки та складська будівля.