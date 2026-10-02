На Буковині визначили переможців змагань «Дикі Дрони»

На Буковині 29–30 вересня відбулися п’яті військово-спортивні змагання «Дикі Дрони» серед бойових розрахунків безпілотних літальних апаратів Сил оборони України. Цьогоріч захід провели в умовах абсолютної секретності та з посиленими заходами безпеки.

У змаганнях взяли участь 20 команд – 17 бойових підрозділів Сил оборони та три навчальні центри, які готують операторів БЛА. Серед учасників були військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість військових прибули безпосередньо з районів виконання бойових завдань.

Оператори змагалися в керуванні FPV-дронами Shrike, важкими бомберами Vampire («Баба Яга») та квадрокоптерами DJI Mavic. Завдання максимально наближалися до ситуацій, з якими військові стикаються під час бойової роботи.

Генеральним партнером змагань стала технологічно-оборонна компанія SkyFall. Для забезпечення однакових умов усі учасники використовували безпілотні системи її виробництва. Під час заходу також уперше представили middle-strike дрон Thor Hammer.

Титульним партнером стала компанія Vyriy Industries. Серед інших партнерів – Thor’s Haven, Glefa та «Дідько».

Організаторами змагань виступили 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», ГО «Дика Гонка», навчальний центр «ДОВЖИК» та CAS.

У FPV-дисципліні переміг 421-й окремий батальйон безпілотних систем ДШВ «Сапсан». Команда отримала три комплекси Vampire. Друге місце посів батальйон безпілотних систем «Combat Hawks» 25-ї повітрянодесантної бригади, який отримав два комплекси Vampire. Третім став 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес», якому передали один комплекс Vampire.

У командному заліку, де учасники виконували завдання з використанням DJI Mavic, Shrike та Vampire, переміг 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес». Команда отримала мобільний пункт управління БЛА від Thor’s Haven та 800 тисяч гривень субвенції від Чернівецької ОВА.

Друге місце посів 5-й прикордонний загін «Прайм». Він отримав сертифікат на 500 тисяч гривень від VYRIY та ще 500 тисяч гривень субвенції від місцевої військової адміністрації.

Третє місце зайняла 36-та окрема бригада морської піхоти, ББпС «Вартові». Їй передали сертифікат на 500 тисяч гривень від одного з партнерів та 300 тисяч гривень субвенції від ОВА.

Організатори зазначають, що головна мета «Диких Дронів» – психологічне відновлення та реабілітація військовослужбовців. Крім того, змагання дають операторам БЛА з різних підрозділів можливість обмінюватися бойовим досвідом між собою та з виробниками безпілотних систем.