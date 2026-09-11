В Офісі Президента назвали найреалістичніший сценарій завершення війни

Найбільш реалістичним сценарієм завершення війни або припинення бойових дій є зупинка бойових дій по фактичній лінії фронту, яка буде на момент досягнення домовленості. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю Латвійському телебаченню.

– Моя суб’єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій – із гарантіями безпеки Україні – по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості, – сказав він.

Очільник ОП наголосив, що такий сценарій не означатиме юридичного визнання Україною відмови від окупованих територій.

– Такого не буде, і ніхто цього не робитиме, – заявив Кирило Буданов.

ForUA нагадує, заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що до кінця 2026 року мирної угоди з Росією не буде.

За його словами, аналітики ГУР не бачать на полі бою жодних ознак готовності Росії припинити вогонь і перейти до повноцінних переговорів.

Москва, за даними розвідки, планує до кінця року завершити окупацію Донецької області.

Президент Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, що війна в Україні, ймовірно, не закінчиться до зими.