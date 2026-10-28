Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, коли може відбутися зустріч лідерів України, США та Росії. Про це глава держави повідомив під час спільної з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном пресконференції у Гаазі.

«Я не знаю, коли в нас буде зустріч з Росією на рівні лідерів. На сьогодні це залежить (…) від російської сторони, бо вони ніколи цього раніше не підтримували. Але якщо нам треба вести перемовини про те, як реально закінчити цю війну, щодо всіх моментів, і зокрема настільки чутливих, як території та гарантій безпеки, нам треба говорити на рівні лідерів з представництвом України», - розповів Зеленський.

Він висловив сподівання, що скоро така можливість виникне.

Раніше ForUA повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром має відбутися зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським правителем Володимиром Путіним. Американський лідер заявив про досягнення «значного прогресу» у питаннях припинення російсько-української війни.