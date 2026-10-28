Нова спроба зупинити війну: Україна, США та РФ можуть зустрітися в листопаді

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США попередньо заплановані на 4 листопада. Найімовірнішим місцем зустрічі є Абу-Дабі. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

За словами польського прем’єра, європейські партнери мають стриманий оптимізм щодо можливості досягти прогресу під час майбутньої зустрічі. Водночас Туск наголосив, що не має ілюзій щодо намірів Росії та закликав обережно ставитися до контактів із Володимиром Путіним.

Він також розповів, що телефонна розмова президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з російським диктатором відбулася після консультацій із ним, президентом України Володимиром Зеленським та представниками США.

Туск заявив, що підтримуватиме контакти з усіма сторонами, які вірять у можливість домовленостей. За його словами, одним із потенційних результатів переговорного процесу могло б стати припинення вогню до початку зими.

Водночас голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не підтвердив проведення зустрічі саме 4 листопада. За його словами, сторони ще узгоджують дату та очікують підтвердження від американської делегації, яка виступає посередником у переговорах.

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