Італія просить Зеленського залучити до переговорів Рим і Варшаву

Міністр закордонних справ Італії Антоні Таяні закликає президента України розширити коло країн, які з боку Європи залучені до мирних переговорів, долучивши Італію та Польщу.

Він висловив думку, що офіційному Києву варто залучати до переговорів не лише "євротрійку", повідомляє ANSA.

"Європа може зробити дуже багато, але я вважаю, що Зеленському варто орієнтуватися не на окремі європейські держави, а усі країни ЄС. Не потрібно ініціатив малих груп. Пропоную пораду як друг України: було б мудро залучити не лише Францію та Німеччину, а й також Італію та Польщу", – зазначив він.

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