﻿
Полiтика

Італія просить Зеленського залучити до переговорів Рим і Варшаву

Італія просить Зеленського залучити до переговорів Рим і Варшаву

Міністр закордонних справ Італії Антоні Таяні закликає президента України розширити коло країн, які з боку Європи залучені до мирних переговорів, долучивши Італію та Польщу.

Він висловив думку, що офіційному Києву варто залучати до переговорів не лише "євротрійку", повідомляє ANSA.

"Європа може зробити дуже багато, але я вважаю, що Зеленському варто орієнтуватися не на окремі європейські держави, а усі країни ЄС. Не потрібно ініціатив малих груп. Пропоную пораду як друг України: було б мудро залучити не лише Францію та Німеччину, а й також Італію та Польщу", – зазначив він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

переговориПольщаУкраїнаЄвропавійнаІталіяЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Івановська вимагає від СБУ та ГУР пояснити російську мову під час перестрілки
Суспiльство 09.09.2026 16:27:16
Івановська вимагає від СБУ та ГУР пояснити російську мову під час перестрілки
Читати
Пʼяний киянин відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки
Столиця 09.09.2026 15:51:29
Пʼяний киянин відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки
Читати
СБУ затримала у Кропивницькому ще одного агента фсб
Війна 09.09.2026 15:16:00
СБУ затримала у Кропивницькому ще одного агента фсб
Читати

Популярнi статтi