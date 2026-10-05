Лікарі назвали три прості засоби, які допоможуть при застуд

Відпочинок і достатнє споживання рідини залишаються основними умовами відновлення під час застуди. Водночас деякі прості домашні засоби можуть допомогти полегшити окремі симптоми. Лікарі називають три такі варіанти: мед, сольовий розчин та цинк.

Мед може заспокоювати подразнене горло та зменшувати кашель. За даними огляду рандомізованих досліджень Cochrane Library, він може бути порівнянним за ефектом із деякими безрецептурними протикашльовими засобами.

Лікарі радять вживати приблизно чайну ложку меду кілька разів на день або додавати його до теплого напою. Прийом перед сном може бути особливо корисним для людей, яких кашель заважає спати. Водночас мед не можна давати дітям до одного року через ризик ботулізму.

Ще одним способом полегшити симптоми є промивання носа сольовим розчином. Така процедура може допомогти зробити носові виділення менш густими, зменшити подразнення слизової та полегшити сухість у горлі. Для цього можна використовувати готові сольові назальні спреї або спеціальні пристрої для промивання носа.

Третім засобом називають цинк. Він необхідний для нормальної роботи імунної системи, а дослідження показують, що прийом цинку на ранніх етапах застуди може скоротити тривалість симптомів приблизно на два дні.

Водночас високі дози цинку можуть спричиняти побічні ефекти, зокрема розлади травлення, а також взаємодіяти з деякими лікарськими препаратами. Тому перед прийомом добавок варто проконсультуватися з лікарем.

Таким чином, мед, сольовий розчин і цинк можуть використовуватися як додаткові засоби для полегшення симптомів застуди, але не замінюють відпочинок, достатнє споживання рідини та, за необхідності, медичну допомогу.

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