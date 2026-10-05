ЄС і Китай хоучть уникнути торгової війни

Представники ЄС і Китаю зустрінуться в Пекіні 8 жовтня, щоб провести перемовини й уникнути торгової війни, яка може виникнути через хвилювання Євросоюзу щодо торговельного дисбалансу між європейським і китайським ринками.

Європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович у четвер вирушить до Пекіна на два дні вирішальних зустрічей з китайськими чиновниками, щоб спробувати запобігти торговельній війні, повідомляє France 24.

Євросоюз посилив свою позицію щодо Пекіна, щоб захистити бізнес від того, що він вважає недобросовісною конкуренцією в критично важливих сферах, зокрема й автомобільній.

Адже європейські лідери дедалі частіше попереджають про "китайський шок 2.0", тобто нову хвилю масового експорту китайськими компаніями більш високотехнологічних товарів на світові ринки, що загрожує багатьом традиційним галузям промисловості ЄС.

"Китайський шок 1.0", який відбувся на початку 2000-х і навпаки зосереджувався на низькотехнологічному експорті, призвів до надлишку дешевих споживчих товарів, зокрема одягу і текстилю, та завдав удару по традиційному виробництві у Європі й в усьому світі.

Фото: 24 канал.