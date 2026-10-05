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Війна

Сили ППО збили реактивні дрони з роботизованих турелей

Сили ППО збили реактивні дрони з роботизованих турелей

Сили ППО змогли збити реактивні БпЛА, зокрема, "Герань-5" з роботизованих турелей.

"Роботизовані турелі… зараз ставлять і на мостах в тому числі. Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5", з тих самих турелей. Я теж був великим скептиком, я думав, як це можливо. Але застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту виключили людську помилку, технічні розрахунки. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє навіть по рективних БпЛА працювати", - сказав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ігнат додав, що радіус роботи цих роботизованих турелей невеликий, бо основним засобом збиття там зараз є кулемет, повідомляє "Українська правда".

Фото: United24 media.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілокупантипподронитурель
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