Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу.

Як повідомляє Міністр агрополітики Тараса Висоцького, переговори тривають із країнами, залізниці яких мають таку саму ширину колії, як українська, повідомляє Financial Times.

Виконавчий директор ТІС Микита Грубов розповів, що лише в районі їхнього термінала в порту Південний втрачено три локомотиви. За його словами, дефіцит уже став слабким місцем портової логістики.

Через це навіть відновлення роботи чорноморських портів залишає відкритим питання доставки вантажів до причалів. Морський експорт залежить не лише від безпеки судноплавства, а й від спроможності залізниці довезти продукцію.

Останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, які перевозять зерно та залізну руду, ключові українські експортні вантажі.

Фото: Telegram.