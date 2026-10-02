Правоохоронці не знайшли замовників убивства Фаріон за два роки розслідування

Правоохоронці за час розслідування та судового розгляду справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон не встановили замовників чи пособників злочину. За висновком слідства, В’ячеслав Зінченко, якого суд визнав винним у вбивстві, діяв самостійно.

Про це заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив в етері телемаратону.

«Національна поліція, прокуратура і Служба безпеки України працювали у цьому напрямку останні два роки, скільки йшло це розслідування. На теперішній час будь-яких замовників або пособників не встановлено», – сказав Нєбитов.

За його словами, слідство встановило, що Зінченко діяв «на власний розсуд за особистими переконаннями», зокрема через неприязне ставлення до громадської діяльності Фаріон. Саме такий висновок, за словами Нєбитова, також містить судове рішення.

Під час розслідування правоохоронці провели 92 експертизи, допитали понад 1,5 тисячі людей та опрацювали десятки гігабайтів інформації із сотень камер відеоспостереження.

Шевченківський районний суд Львова визнав В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон та засудив його до довічного ув’язнення.

Суд визнав його винним в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Зінченко під час судового розгляду своєї вини не визнавав і відмовився від останнього слова. Суддя Петро Невойт заявив, що його вина була доведена повністю.

Водночас вирок ще не набув остаточної чинности. Його можна оскаржити протягом 30 днів. Захисниця Зінченка Діана Кара повідомляла, що оскаржуватиме рішення суду.

Суд також частково задовольнив цивільний позов доньки Фаріон Софії Особи та присудив їй 5 млн грн компенсації замість 15 млн грн, які вона вимагала. Після засідання вона заявила, що передасть ці кошти на потреби бригади «Рубіж», де служив її чоловік Василь Особа.

Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року у Львові. За даними слідства, Зінченко підстеріг її у дворі будинку на вулиці Масарика, наблизився та вистрілив їй у голову. Після цього він утік. За кілька годин Фаріон померла в лікарні.