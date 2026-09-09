Мощі Донського відправили на окуповану Росією частину Донеччини

Частину останків московського князя Дмітрія Донського, які в Російській православній церкві вважають святими мощами, відправили до окупованої Росією частини Донецької області. Йдеться про частку останків, які у серпні дістали з Арханґельського собору Московського Кремля.

Військовий відділ Московського патріархату повідомив, що ковчег із часткою мощей Дмітрія Донського «перебуває на шляху на лінію бойового зіткнення».

8 вересня мощі виставили у храмі меморіального комплексу «Саур-Могила» на окупованій Росією території Донецької області. Починаючи з 9 вересня частину останків планують перевозити військовими частинами в так званій «зоні СВО». У РПЦ заявили, що це робитимуть «з метою всебічної духовної підтримки та опікування військовослужбовців».

Патріарх Московський Кіріл заявив, що мощі провезуть Донбасом в умовах, які він порівняв із часами князя Дмітрія Донського та преподобного Сєрґєя Радонезького. За його словами, нині нібито діють сили, які прагнуть «розділити нашу Церкву і суспільство, позбавити нас історичної пам’яти і єдности».

Ще одну частину останків Дмітрія Донського з 7 до 20 вересня виставили для поклоніння у храмі Христа Спасителя в Москві. Після цього її також планують перевезти до інших храмів та єпархій РПЦ.

Дмітрій Донський був московським князем у другій половині XIV століття. У 1988 році Російська православна церква зарахувала його до лику святих. У 1380 році він очолив коаліційні війська північно-східних територій Русі у напівміфічній битві на Куликовому полі проти війська хана Мамая. У російській історіографії цю битву традиційно вважають однією з ключових подій на шляху до формування централізованої Московської держави.

Водночас перемога на Куликовому полі не припинила залежність московського князівства від Золотої Орди. У 1382 році хан Тохтамиш спалив Москву. Після цього Дмітрій Донський продовжив сплачувати данину Орді та віддав свого сина Васілія в заручники.