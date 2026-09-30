Трампа закликають не послаблювати санкції проти Росії

Двопартійна Група підтримки України в Конгресі США оприлюднили заяву у відповідь на повідомлення про те, що адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політв’язнів. Про це йдеться у листі чотирьох законодавців з Групи підтримки України в Конгресі США.

Члени Конгресу Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон закликали адміністрацію США не послаблювати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

«Доки триває повномасштабне вторгнення Росії, спрямоване на захоплення України та створення загрози для наших європейських союзників, Сполучені Штати повинні вживати усіх необхідних заходів, аби зупинити військового злочинця Володимира Путіна. Послаблення санкцій підбадьорить Росію та затягне війну», – наголосили конгресмени.

Законодавці зазначили, що очікують запровадження першого раунду санкцій, передбачених «законом Грема», до 18 жовтня, а також закликали адміністрацію Трампа до посилення економічного тиску на РФ.

«Ми очікуємо, що адміністрація оголосить перший раунд нових санкцій до 18 жовтня – першого терміну, передбаченого Законом Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану, – і закликаємо адміністрацію діяти оперативно, щоб посилити економічний тиск на Росію. Мир у Європі можна досягти лише завдяки силі», – підкреслили члени Конгресу.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.