Довічне увʼязнення отримала агентурна пара ФСБ, яка шпигувала в п’яти регіонах України

За доказовою базою Служби безпеки довічний термін за ґратами з конфіскацією майна отримали двоє російських агентів. Засуджені на замовлення ФСБ коригували російський вогонь у п’яти регіонах України.

Встановлено, що зрадники під виглядом сімейної пари об’їжджали Донецьку, Київську, Чернігівську, Полтавську та Черкаську області, щоб відстежити локації Сил оборони та енергооб’єктів, по яких РФ готувала декілька серій масованих обстрілів, повідомляє СБУ.

Як з’ясувалося, завдання ворога виконував завербований наркозалежний із Краматорська, який уже двічі відбував покарання за крадіжки та грабіж. Спільно з ним діяла його співмешканка.

За інструкцією російської спецслужби поплічники відстежували та “зливали” росіянам бойові позиції ППО, запасні командні пункти та логістичні центри українських військ. Також коригували російські атаки по ключових об’єктах енергетики, які забезпечують світлом більшу частину регіонів, де шпигували агенти.

Для збору розвідданих зловмисники орендували житло з панорамним видом на потенційні “цілі”. Після цього встановлювали на вікнах помешкань камери телефонів із додатковим живленням та віддаленим доступом для ФСБ.

Правоохоронці затримали агентів у Краматорську, куди ті повернулися, аби проводити розвідвилазки у фронтовому районі. У зловмисників зокрема виявили кошти, одержані з РФ, які зрадники намагалися легалізувати через внесення авансу за придбання житла.

Суд визнав зловмисників винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

ForUA нагадує, раніше 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки, котру викрили “на гарячому” у березні 2025 року.