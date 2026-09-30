РФ показала, що не хоче миру, - Мерц

Росія довела свою неготовність до серйозних переговорів після того, як російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров розкритикував зустріч зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Голова МЗС провів зустріч із Лавровим в ООН 26 вересня, що стало першою зустріччю міністрів двох країн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Після зустрічі Лавров схарактеризував позиції Вадефуля як нічого нового, повідомляє Politico.

"Подальша оцінка Росією цієї зустрічі показала, що Росія, очевидно, зовсім не зацікавлена в серйозних переговорах на цей момент. Тому ми зробимо все можливе, щоб продовжувати допомагати Україні – не лише військово, але й політично, фінансово та економічно", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Канцлер ще раз наголосив на вимогах німецького уряду до Кремля: щоб Росія припинила своє вторгнення, щоб європейці мали право брати участь у будь-яких переговорах щодо умов припинення війни, а також щоб Україні було відкрито шлях до членства в ЄС.

"Я можу лише ще раз наголосити, що Росія не виграє цю війну, а сама Росія зазнає значних збитків – зокрема, у своїй економіці. Якщо Росія продовжить цю війну, їй доведеться заплатити за це високу ціну", – наголосив Мерц.

Фото: скріншот.