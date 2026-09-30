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Суспiльство

В Одесі чоловік застрелив водія

В Одесі чоловік застрелив водія

Вранці 30 вересня на Люстдорфській дорозі на проїжджій частині виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

"Поліцейські Управління патрульної поліції під час патрулювання району на проїжджій частині, поруч із автомобілем Chevrolet, виявили тіло, ймовірно, водія цього транспортного засобу з вогнепальними пораненнями. Також на місці патрульні затримали водія автівки ЗАЗ Таврія, який намагався втекти. Наразі з ним проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомляє поліція Одеської області.

Перед стріляниною на пішохідному переході виник конфлікт між водіями. Чоловік, який їхав на "Таврії", дістав вогнепальну зброю та застрелив іншого водія, повідомляє "Думська".

Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: поліція Одеської області.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Одесаполіціявбивствочоловіки
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