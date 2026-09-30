Мінекономіки розповіло скільки Україні коштує година повітряної тривоги

Ракетні тривоги обходяться країні в 45 млн. доларів за кожну годину.

"Чого ми не передбачили до кінця, так це того, як швидко Росія розробить ці безпілотники з реактивним двигуном і почне використовувати їх для атак на все підряд", - сказав міністр економіки та екології Олександр Кравченко.

Ці атаки змушують значну частину економіки зупинятися, оскільки працівників відправляють до бомбосховищ, а сирени звучать до 10 годин на день, повідомляє The Guardian.

Більше половини підприємств продовжували працювати під час "жовтої" тривоги.

Однак "жовта" тривога не є гарантією безпеки. Ця небезпека стала очевидною у понеділок, коли російський безпілотник з реактивним двигуном влучив у будівлю Національної академії наук у центрі Києва під час "жовтої" тривоги, в результаті чого загинули дві людини, які на той момент ще працювали всередині.

Цього року російські атаки завдали збитків основним засобам на суму близько 10 млрд. доларів, серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та, нещодавно, центри обробки даних.

Росія блокує українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту країни.

За словами Кравченка, Київ зараз прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема, можливо, шляхом дострокового надання кредитів, які були заплановані на наступний рік.

Фото: 24 канал.