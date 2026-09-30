Ліга націй УЄФА: Українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу

Бригада українських футбольних суддів працюватиме на матчі групового етапу Ліги націй-2026/2027 Боснія і Герцеговина - Швеція.

Поєдинок 3-го туру у групі групи В4 відбудеться 2 жовтня у місті Зениця, передає Ukrinform.

Головним арбітром зустрічі буде Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Олексій Миронов та Світлана Грушко. Четвертий рефері - Дмитро Кубряк.

За роботу системи VAR відповідатимуть Денис Шурман та Дмитро Панчишин.

Становище команд у групі В4: Швеція - 6 очок, Боснія і Герцеговина - 4, Польща - 1, Румунія - 0.