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Спорт

Ліга націй УЄФА: Українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу

Ліга націй УЄФА: Українські арбітри працюватимуть на матчі групового етапу

Бригада українських футбольних суддів працюватиме на матчі групового етапу Ліги націй-2026/2027 Боснія і Герцеговина - Швеція.

Поєдинок 3-го туру у групі групи В4 відбудеться 2 жовтня у місті Зениця, передає Ukrinform.

Головним арбітром зустрічі буде Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Олексій Миронов та Світлана Грушко. Четвертий рефері - Дмитро Кубряк.

За роботу системи VAR відповідатимуть Денис Шурман та Дмитро Панчишин.

Становище команд у групі В4: Швеція - 6 очок, Боснія і Герцеговина - 4, Польща - 1, Румунія - 0.

Фото: uaf.ua

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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