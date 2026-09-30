Росія надіслала НАТО неофіційний документ щодо Калінінґрада з ядерними погрозами

Росія надіслала НАТО неофіційний документ із застереженнями щодо можливих загроз для Калінінградської області з боку держав-членів Альянсу. У НАТО у відповідь заявили, що не вважають свою діяльність загрозою для Росії та засудили погрози застосування сили.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на речницю НАТО Елісон Гарт.

«Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper), і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії», – заявила Гарт.

У НАТО також назвали безвідповідальними ядерні погрози, які містилися в російському документі.

«Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою», – сказала речниця Альянсу.

Гарт також повідомила, що НАТО закликало Росію припинити неспровоковану війну проти України.

«Використання Росією гібридних тактик є ознакою відчаю. Але це не змусить нас відмовитися від підтримки України. У нас є все необхідне, щоб захистити кожен сантиметр території країн-членів Альянсу, і ми залишаємося сильними, готовими та спроможними протистояти будь-якій загрозі», – заявили в НАТО.

Раніше стало відомо, що посольство Росії в Бельгії надіслало до НАТО non-paper із застереженнями щодо Калінінградської області. За даними «Європейської правди», у документі також містилися погрози застосування ядерної зброї.