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Надзвичайні події

У реабілітаційному центрі «Одеський» «лікували» рятувальників звичайною багнюкою

У реабілітаційному центрі «Одеський» «лікували» рятувальників звичайною багнюкою

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для медичного реабілітаційного центру «Одеський» Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє ДБР.

«Виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже 1 млн грн», - повідомляє ДБР.

За даними слідства, у документах зазначалось, що центр отримав товар належної якості та в повному обсязі. Насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі.

Щоб приховати підміну, зловмисники, за версією слідства, оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями і на їх підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

ДБР також виявило ознаки штучної конкуренції на тендері: документи й печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Двом посадовицям реабілітаційного центру повідомили про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

«Керівник та менеджер приватної компанії підозрюються у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів», - зазначили в бюро.

ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Фото: Державне бюро розслідувань

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

рятувальникизбиткиОдесалікуванняпідозрадбр
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