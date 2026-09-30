Росія готує новий терор Києва: супермаркети та інфраструктура під загрозою

Росія готує нову масштабну кампанію ударів по Києву, а також може посилити диверсійні та інформаційні операції проти столиці. За оцінками двох високопоставлених українських чиновників, з якими поспілкувалося The Economist, спроби дестабілізувати місто можуть досягти піку до листопада.

За даними видання, одним із можливих елементів кампанії стане тиск на цивільну інфраструктуру. Один з українських посадовців назвав серед потенційних цілей центри обробки даних і супермаркети.

Паралельно Росія вже завдає ударів по об'єктах, пов'язаних із електропостачанням, водопостачанням і каналізацією. Зокрема, йдеться про насосні системи.

Видання зазначає, що однією з основних загроз залишаються російські балістичні ракети, які складно перехоплювати. Водночас видання звертає увагу на активне використання Росією нового покоління дешевших реактивних безпілотників із можливістю керування та наведення на ціль у реальному часі.

За інформацією видання, Україні може знадобитися кілька місяців, щоб налагодити виробництво достатньої кількості засобів для протидії таким дронам.

Представник українських безпекових структур заявив The Economist, що Росія має «тисячі» безпілотників у запасі та продовжує накопичувати балістичні ракети. За його словами, РФ може планувати використати значну частину цього запасу протягом найближчих двох місяців.

Українські чиновники також очікують посилення гібридних атак. Серед можливих сценаріїв вони називають диверсії, вбивства та інші терористичні атаки. Водночас видання зазначає, що внутрішні політичні скандали та проблеми в роботі державних інституцій можуть використовуватися російськими інформаційними кампаніями для посилення суспільної напруги.

За даними The Economist, попри загрозу нових ударів життя в Києві продовжується. Водночас частина заможних мешканців столиці, за інформацією видання, вже розглядає можливість тимчасового переїзду до західних регіонів України.

Видання також наводить оцінки щодо чисельності населення Києва. Після початку повномасштабного вторгнення через приплив внутрішньо переміщених людей населення столиці зросло, однак згодом скоротилося приблизно до 3,3 млн. Українські чиновники в приватних розмовах допускають, що взимку окремі райони міста можуть спорожніти.

Водночас The Economist наголошує, що масовані бомбардування самі по собі рідко змушували держави капітулювати. Видання також звертає увагу на тактичні успіхи українських військ на фронті, зокрема поблизу Лимана.

За оцінкою співрозмовника видання з українських безпекових структур, майбутня зима буде складною, однак попередній досвід показує, що найгірший сценарій не обов'язково реалізується.

Як повідомляло раніше ForUa, станом на сьогодні для цивілізованого світу терор рашистів відносно України став не те, щоби нормою і буденністю, проте не червоним прапорцем точно. Наочним свідченням цьому є, м’яко кажучи, доволі квола реакція на агресію Москви.