В Україні 1 жовтня переважно без опадів - уночі заморозки, вдень до +22°

В Україні у четвер, 1 жовтня, короткочасні опади очікуються лише в окремих областях, вночі ймовірні заморозки, вдень 15-20° тепла, подекуди до 22°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"1 жовтня в більшості областей погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати область високого тиску, лише на Приазов'ї та в Криму циклонічна діяльність над Чорним морем спричинить місцями короткочасні дощі. На висотах з північного сходу до нас надходитиме холодне повітря, тому прогнозуємо холодну ніч, проте вдень повітря прогріватиметься до приємного помірного тепла", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність.

Без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасні дощі.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 1-6° тепла (заморозки на поверхні ґрунту 0-3°), на решті території 7-12° тепла; вдень в Україні 14-19°, на Закарпатті до 22°.

У Києві та області 1 жовтня утримається суха погода. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18; на Київщині вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла.