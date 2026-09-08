Син Пономарьова зробив гучне зізнання про жінку свого батька

19-річний Олександр Пономарьов-молодший, син співака від шлюбу з Вікторією Мартинюк, уперше публічно розповів про свої стосунки з обраницею батька — концертною директоркою Софією. За словами юнака, вона давно стала частиною їхньої родини та свого часу навіть долучалася до його виховання. Відвертими подробицями син народного артиста поділився в інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром».

Олександр-молодший, зізнався, що попри близькі та теплі стосунки звертається до Софії на «Ви» та називає її Софією Леонідівною. Водночас, за його словами, між ними немає холодної дистанції. «Я дуже сильно її люблю. Вона дуже класна жінка. Вважаю, що вона дуже гарна пара моєму татові. Ми не перший рік знайомі. Вона частково мене й виховувала», — розповів юнак.

Софія, як зазначив Олександр, може не лише підтримати його, а й зробити зауваження, якщо він справді припустився помилки. Тож її роль у родині не обмежується стосунками з його батьком. «Час від часу можу отримати на горіхи, але за те, що справді начудив», — пожартував 19-річний студент.

Нині Олександр-молодший живе у Львові та здобуває економічну освіту. Він також зізнався, що намагається краще зрозуміти себе та визначитися з власним шляхом.

Особисте життя Олександра Пономарьова останнім часом активно обговорюють прихильники артиста. Співак тривалий час не афішував свої стосунки із Софією, однак згодом почав відкритіше говорити про неї. Нещодавно артист уперше публічно назвав свою обраницю дружиною, чим неабияк здивував шанувальників.

Як повідомляло раніше ForUa, Пономарьов показав спільне фото з жінкою, яку називають його коханою.