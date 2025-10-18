﻿
Культура

Лопес зізналася, чому розпалися її чотири шлюби

Американська співачка Дженніфер Лопес відверто розповіла, чому розпалися її чотири шлюби. Зірка вважає, що її ніколи не кохали по-справжньому, натомість вона віддавала всю себе стосункам, пише People.

– Я зрозуміла, що справа не в тому, що я не гідна кохання, а в тому, що вони не здатні кохати. У них цього немає. Вони давали мені все, що у них було. Каблучки і все, що я тільки могла побажати. Дім, каблучки, шлюб. Але…, – сказала артистка.

За словами Лопес, частково проблема полягала в тому, що вона не любила себе. Зірка була одружена і розлучена чотири рази, востаннє – з Беном Аффлеком. У неї є двоє дітей, 17-річні близнюки Макс і Еммі, від колишнього чоловіка Марка Ентоні.

– Коли я розлучилася останній раз, це було найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося. Тому що це змусило мене заглибитися в… Тобто, у мене був релігійний наставник, сімейний терапевт, індивідуальний терапевт, наставник, який допомагав мені зрозуміти залежність. У мене було все. Я сказала собі: Я розберуся з цим, хай там що, навіть якщо це мене вб’є, – поділилася співачка.

Завдяки тривалій роботі над собою Лопес стала більш впевненою, а також усвідомила все, що з нею відбувалося раніше.

– Я почуваюся дуже комфортно і добре, будучи собою, з усіма своїми хорошими і складними сторонами, – додала зірка.

 Автор: Сергій Ваха

