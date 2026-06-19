Пономарьов показав спільне фото з жінкою, яку називають його коханою

Український співак Олександр Пономарьов опублікував у соцмережах спільне фото з концертною директоркою Софією, яка, за повідомленнями медіа, нібито є його обраницею. Про це свідчить публікація артиста в Instagram.

Знімок було зроблено під час святкування дня народження телеведучого Дмитро Комаров. На фото також присутній співак DZIDZIO.

Окрім Комарова, Пономарьова та DZIDZIO, на світлині зображена концертна директорка Софія, якій окремі медіа приписують романтичні стосунки зі співаком. За даними джерел у його оточенні, пара нібито перебуває у стосунках і проживає разом у Києві, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Сам Пономарьов публічно не коментує своє особисте життя. Раніше він не публікував спільних фото з жінкою, яку пов’язують із ним, тому новий допис привернув увагу користувачів.

У своєму дописі співак привітав Дмитра Комарова з днем народження, побажавши йому здоров’я та наснаги, назвавши його своїм другом.

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