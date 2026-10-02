Київ відповів на заклики Трампа новими нафтовими ударами

Україна продовжує завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, попри заклики президента США Дональда Трампа припинити атаки на нафтопереробні заводи РФ. 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження нафтового об’єкта в Самарській області Росії, пише The Guardian. Також українські сили завдали удару по російському судну в Чорному морі та об’єкту в Орловській області, який використовувався для запуску й зберігання ударних безпілотників.

Вижання зазначає, що українська кампанія далекобійних ударів, за оцінками української сторони, протягом останніх місяців вивела з ладу понад 45% російських нафтопереробних потужностей. Це, за даними видання, спричинило обмеження продажу пального в окремих регіонах РФ та дефіцит на окремих автозаправних станціях.

Росія також продовжила заборону на експорт дизельного пального до кінця жовтня. На тлі скорочення внутрішніх потужностей це створює додатковий тиск на пропозицію пального на світовому ринку.

Трамп раніше закликав Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Американський президент пов’язував атаки з дефіцитом дизельного пального та зростанням цін у США. Водночас енергетичні аналітики, яких цитує The Guardian, вказують на ширший комплекс причин, зокрема перебої на світових нафтових ринках, пов’язані з війною з Іраном.

Водночас український військовий аналітик Микола Бєлєсков заявив виданню, що Київ навряд чи припинить удари по російській нафтовій інфраструктурі, поки Росія продовжує атакувати Україну. За його словами, одна з цілей кампанії — скорочення доходів РФ, які використовуються для продовження війни.

The Guardian також повідомляє, що українські удари по енергетичній інфраструктурі РФ відбуваються на тлі продовження російських атак по Україні. 30 вересня Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру, внаслідок якої в кількох регіонах запроваджували аварійні відключення електроенергії.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ вплинули на ринок дизпалива.