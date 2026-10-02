Російський дрон знову атакував Південний міст у Києві

У п’ятницю, 2 жовтня, у Києві російський безпілотник знову влучив у Південний міст. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Телеграмі.

«Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро», - написав Кличко.

Він зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

ForUA нагадує, у Києві через ворожі атаки тимчасово обмежений рух громадського транспорту окремими мостами.

Напередодні ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мосту. Рух метро та наземного громадського транспорту призупинили. А вночі росіяни знову завдали удару по Південному мосту.