Перевірка ТЦК біля будинку: де знаходиться межа їхніх повноважень

Зустріч із представниками територіального центру комплектування біля власного будинку не звільняє військовозобов’язаного від перевірки військово-облікових документів. Водночас повноваження працівників ТЦК щодо затримання та примусового доставлення людини до центру є обмеженими.

Відповідно до чинного Порядку №560, військовозобов’язані під час мобілізації зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу уповноважених представників ТЦК або інших визначених законодавством осіб. Порядок діє в редакції зі змінами, чинними у 2026 році.

Сам факт перебування людини біля під’їзду чи в безпосередній близькості від житла не скасовує можливості перевірки документів. Водночас перевірка документів і адміністративне затримання є різними процедурами.

Працівники ТЦК не мають повноважень самостійно здійснювати адміністративне затримання військовозобов’язаного та примусово доставляти його до територіального центру. У передбачених законом випадках такі дії здійснюють працівники Національної поліції. Норми законодавства також передбачають участь поліції у розшуку, затриманні та доставленні осіб до ТЦК за наявності відповідних законних підстав.

Окремо законодавство встановлює правила щодо проникнення до житла. Сам факт того, що перед цим представники ТЦК намагалися перевірити документи біля будинку, не створює для них автоматичного права зайти до квартири. Порядок проведення перевірок під час воєнного стану визначає коло уповноважених осіб та передбачені законом підстави для таких дій.

Таким чином, перебування біля власного будинку саме по собі не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку пред’явити військово-обліковий документ на законну вимогу. Водночас перевірка документів не означає автоматичного затримання або примусового доставлення до ТЦК.

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