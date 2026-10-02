Удари по українському бізнесу призвели до мільярдних втрат у бюджеті

Державний бюджет України у серпні та вересні 2026 року недоотримав 32 млрд грн податкових надходжень через наслідки російських атак по українському бізнесу. Загалом за дев’ять місяців бюджет недоотримав 49,5 млрд грн, повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, майже дві третини загальної суми недоотриманих за дев’ять місяців коштів припали саме на серпень і вересень.

Водночас у січні–вересні до державного бюджету надійшло 1,9 трлн грн без урахування міжнародних грантів. Найбільше надходжень до загального фонду забезпечили імпортний ПДВ — 491 млрд грн, податок на прибуток — 270 млрд грн, ПДФО та військовий збір — 266,3 млрд грн, а також ПДВ із вироблених в Україні товарів — 255,2 млрд грн.

Крім того, бюджет отримав 146,1 млрд грн коштів Національного банку України, 134,6 млрд грн імпортного акцизу та 96,5 млрд грн внутрішнього акцизу.

За основними податками планові показники виконати не вдалося. Зокрема, надходження від імпортного ПДВ виявилися на 35,7 млрд грн меншими за план, а ПДВ із вироблених в Україні товарів — на 32,9 млрд грн.

Надходження від внутрішнього акцизу були меншими за заплановані на 19,1 млрд грн. Ще 10,8 млрд грн бюджет недоотримав за статтею дивідендів та частини чистого прибутку господарських організацій.

За словами Підласої, до отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі $4,26 млрд ситуація з державним бюджетом залишатиметься критичною.

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