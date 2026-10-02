Вступ України до ЄС: Єврокомісарка Кос зазначила, що «немає коротких шляхів»

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос не вважає, що модель поступової інтеграції країн-кандидатів перетвориться на так звану нескінченну залу очікування і зрештою не приведе їх до вступу в Євросоюз. Про це Кос сказала в інтерв’ю Corriere Della Sera.

У відповідь на запитання журналістки, чи не ризикує поступова інтеграція стати «нескінченною залою очікування», Кос заперечила таку можливість.

"Я не бачу такого ризику. Поступова інтеграція може застосовуватися лише до країн-кандидатів, які чітко працюють над тим, щоб стати повноправними членами ЄС, але яким потрібно більше часу. Це не є заміною вступу", – зазначила єврокомісарка.

Вона наголосила, що процес вступу, заснований на заслугах, є дуже вимогливим і передбачає, зокрема, верховенство права, економічне зближення та виконання всього законодавства ЄС. "І тут немає коротких шляхів", – додала Кос.

"Ми пропонуємо більше Європи до вступу, але лише тоді, коли є більше заслуг", – сказала єврокомісарка.

Вона також зауважила, що якщо ЄС не зможе інтегрувати своїх сусідів, то ними скористаються його противники.

"Якщо ми не зможемо інтегрувати наше сусідство, наші противники – я називаю їх дестабілізуючими зовнішніми силами – прийдуть і заберуть їх собі», – додала Кос.

Як повідомляв ForUA, українська влада вважає реалістичним відкрити восени ще чотири переговорних кластери щодо вступу України до ЄС.