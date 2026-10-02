Шоптенко втретє вийшла заміж: весілля приховували від усіх

Українська хореографка Олена Шоптенко втретє вийшла заміж. Про шлюб вона повідомила в Instagram, опублікувавши фото у весільній сукні разом із чоловіком.

Обранцем танцівниці став австрієць на ім’я Крістіан, який працює у сфері безпеки та управління ризиками. За словами Шоптенко, вони познайомилися понад чотири роки тому на благодійному заході у Відні, де вона проводила танцювальний майстер-клас для дітей-переселенців.

Спочатку вони спілкувалися як друзі, а приблизно через пів року після знайомства у пари розпочалися романтичні стосунки. Через рік Крістіан освідчився Шоптенко під час прогулянки на Віденському колесі огляду Wiener Riesenrad у Пратері. Весілля відбулося через два з половиною роки після заручин.

Церемонію провели наприкінці вересня у замку Schloss Hagenberg в Австрії. Пара відмовилася від масштабного святкування та провела цей день у колі найближчих людей.

Під час весілля Шоптенко та її чоловік поєднали українські й австрійські традиції. Зокрема, з австрійського боку була традиція спільного розпилювання дерева, яка символізує подолання подружжям труднощів. Українською частиною церемонії стало спільне стояння молодят на рушнику. Наразі подружжя повертається до звичного життя, а згодом планує вирушити у медовий місяць.

Для Шоптенко це третій шлюб. У 2013–2016 роках вона була одружена з танцівником Дмитром Дікусаром. Її другим чоловіком був Олексій Іванов, від якого вона має сина Олексія.

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