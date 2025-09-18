﻿
Свiт

Макрон вирішив надати докази, що його дружина – жінка

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит планують представити фотографічні та наукові докази в американському суді, щоб довести, що перша леді Франції є жінкою.

Емманюель і Бріжит Макрони подали позов проти американської крайньої правої блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит насправді є чоловіком, повідомляє ВВС.

Адвокат Макронів у цій справі Том Клер сказав, що пані Макрон вважає ці заяви неймовірно неприємними і що вони відволікають французького президента.

"Я не хочу сказати, що це якось вибило його з колії. Але, як і будь-яка людина, яка поєднує кар'єру і сімейне життя, коли ваша сім'я піддається нападкам, це вас виснажує. І він не захищений від цього, тому що він президент країни", – сказав адвокат.

Клер сказав, що у суді будуть експертні свідчення, які матимуть науковий характер, і хоча на цьому етапі він не розкриває їх точної суті, він зазначив, що подружжя готове повністю довести як у загальному, так і в конкретному сенсі, що звинувачення є неправдивими.

"Неймовірно прикро думати, що ти повинен піти і піддати себе цьому, щоб пред'явити такого роду докази. Вона твердо вирішила зробити все необхідне, щоб відновити справедливість. Якщо ця неприємність і дискомфорт, які вона відчуває, відкриваючись таким чином, є необхідними для відновлення справедливості і припинення цього, вона на 100% готова взяти на себе цей тягар", – додав Клер.

На запитання, чи нададуть Макрони фотографії Бріжит, на яких вона вагітна і виховує дітей, Клер відповів, що такі фотографії існують і будуть представлені в суді.

Оуенс, колишня коментаторка консервативного американського видання Daily Wire, яка має мільйони підписників у соціальних мережах, неодноразово висловлювала свою думку, що Бріжит Макрон – чоловік.

У березні 2024 року вона заявила, що готова поставити на карту всю свою професійну репутацію заради цього твердження.

Нагадаємо, Макрон вважає виправданими свої слова про те, що назвав Путіна хижаком і людожером.

Фото: media.az.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

судМакрондружинажінка
