17-річний українець сенсаційно переміг у дебюті Формули в Італії

Український пілот Олександр Бондарев тріумфально дебютував у Регіональному європейському чемпіонаті Формули (FREC). На етапі в італійській Імолі він не лише здобув першу перемогу в серії, а й увійшов в історію українського автоспорту, повідомляє FIA Official.

Українець, який представляє команду Van Amersfoort Racing, розпочав головну гонку вікенду з поул-позиції. Кваліфікація склалася для Бондарева успішно, однак у самій гонці на нього чекало серйозне випробування.

Упродовж усіх 15 кіл 17-річний пілот перебував під тиском італійця Емануеле Олів'єрі — лідера загального заліку чемпіонату. Бондарев не дозволив супернику обійти себе та зумів зберегти першу позицію до самого фінішу.

Різниця між гонщиками на фініші склала лише 0,443 секунди. Третім став нідерландець Рено Франкот.

Топ-3 гонки в Імолі:

Олександр Бондарев — Україна

Емануеле Олів'єрі — Італія

Рено Франкот — Нідерланди

Для Van Amersfoort Racing ця перемога також стала особливою — команда вперше виграла гонку в поточному сезоні.

Етап в Імолі був для Бондарева першим у FREC. Ця серія є важливим етапом у кар'єрному розвитку молодих гонщиків після виступів у Формулі-4. Українець провів увесь гоночний вікенд на високому рівні. У першій гонці він фінішував десятим, у другій посів друге місце, а третя завершилася для нього перемогою.

Таким чином, за один вікенд Бондарев зібрав повний комплект результатів — від десятого місця до найвищої сходинки п'єдесталу. Наразі українець має 37 очок і посідає 14-те місце в загальному заліку FREC.

Втім, головне досягнення Бондарева полягає не лише в очках. 17-річний пілот став першим українським гонщиком, який піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в системі змагань Формули.

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