Кабмін виділив 518 мільйонів на захист державних даних від ударів і кібератак

Кабінет Міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення резервних інформаційних систем державних органів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, а також розбудову хмарної інфраструктури.

Крім того, держава закупить нове серверне обладнання, програмне забезпечення та системи резервного копіювання і відновлення даних.

«Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших», – наголосив Корецький.

Рішення уряду ухвалили на тлі серії російських атак на українську цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру.

Із 23 вересня російські війська почали систематично атакувати обладнання датацентрів в Україні. Того дня близько 100 тисяч домогосподарств у Києві та області мали проблеми з доступом до інтернету.

24 вересня компанія «ДатаГруп» повідомила про пошкодження свого датацентру. 25 та 26 вересня російські війська атакували датацентр компанії Cosmonova в Києві. Після цього низка українських медіа повідомила про перебої в роботі.

Під час атаки на Київ 27 серпня російські війська також пошкодили будівлю головного офісу «Київстару».

Президент Володимир Зеленський заявляв про посилення захисту датацентрів та інших об’єктів, критично важливих для сфери зв’язку.

Міністерство оборони РФ підтвердило удари по українських датацентрах, назвавши їх «цифровим детоксом». До відповідного допису російське відомство додало зображення ударного дрона Shahed із написом «Цифровий детокс у примусовому режимі».