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Пентагон готує мільярдний контракт на виробництво ракет

Пентагон готує мільярдний контракт на виробництво ракет

Міноборони США попередньо домовилося з Raytheon, підрозділом компанії RTX, про укладання багаторічного контракту на суму 20,7 млрд. доларів для прискорення виробництва ракет AMRAAM, оскільки військові прагнуть поповнити запаси, виснажені війнами на Близькому Сході та в Україні.

Ракети AMRAAM застосовуються в повітряних боях між винищувачами, а також у складі системи ППО NASAMS, яка використовується для захисту району Вашингтона та перебуває на озброєнні понад десятка інших країн, зокрема України, Оману та Катару, повідомляє Reuters.

Потенційна угода щодо цих ракет є останньою в серії великих контрактів на постачання боєприпасів, які Пентагон уклав цього року, щоб змусити підрядників швидше нарощувати обсяги виробництва.

Укладення цієї угоди відбувається за аналогічною схемою, що й домовленість на суму 58,6 млрд. доларів щодо перехоплювачів Patriot, укладена з компанією Lockheed Martin, – це семирічний план закупівель, який триватиме до 2032 фінансового року. 

Як і у випадку з тим контрактом, керівники галузі застерігають, що Конгрес ще не виділив фінансування, необхідне для забезпечення повного виконання багаторічних зобов’язань.  

Це означає, що підрядники, можливо, не зможуть інвестувати в необхідному обсязі в компоненти та виробничі потужності, доки законодавці не ухвалять відповідних рішень. 

Компанія повідомила, що у 2025 році вона майже подвоїла обсяги виробництва ракет AMRAAM порівняно з попереднім роком. Раніше цього року RTX заявила, що встановить річний план виробництва щонайменше 1 900 ракет AMRAAM. 

США постачали великі партії зброї союзникам, одночасно використовуючи боєприпаси у власних військових операціях в Ірані, що викликає занепокоєння щодо запасів ключових засобів протиповітряної оборони та зброї з точним наведенням.

Фото: USAF.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАракетиPatriotNASAMSAMRAAM
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