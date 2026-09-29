Київ взяв кредит для підготовки до опалювального сезону

Київ отримав півтора мільярда гривень кредиту від Укрексімбанку на підвищення енергостійкості столиці та підготовку до опалювального сезону.

Кредит залучають відповідно до рішення Київської міської ради від 3 вересня 2026 року. Він потрібен для реалізації Плану стійкості територіальної громади Києва, затвердженого Київрадою у березні.

"Укрексімбанк – вже третій державний банк, що долучився до реалізації цього проєкту. Надані кошти суттєво зміцнюють рівень підготовки комунальних інфраструктурних об'єктів до осінньо-зимового періоду", - сказав заступник директора департаменту фінансів КМДА Олександр Прокопенко.

Фото: Alina Vozna.